Melisa Şenolsun ve Deniz Can Aktaş 6 yıl sonra bir arada

Genç kuşağın iki ünlü oyuncusu Melisa Şenolsun ile Denizcan Aktaş 2015'te çekilen 'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisinden 6 yıl sonra yeniden birlikte kamera karşısına geçtiler.

Trendyol ile reklam anlaşmasına imza atan iki oyuncu, bahar koleksiyonu için Büyükada'da yapılan çekimde bir araya geldi.

Trendyolmilla ve Trendyol Man’in yeni sezonu modaseverlerle buluştu. Melisa Şenolsun ve Deniz Can Aktaş’ın tanıtım çekimlerini gerçekleştirdiği koleksiyon 70’lerin modern ve eğlenceli ruhunu günümüz parçalarıyla buluşturuyor.

Trendyolmilla ve Trendyol Man’in ilkbahar - yaz koleksiyonu modaseverlerin beğenisine sunuldu. Başarılı oyuncular Melisa Şenolsun ve Deniz Can Aktaş’ın Büyükada’da çekimlerini gerçekleştirdiği koleksiyon 70’lerin zamansız, canlı ve güçlü desenlerin enerjisini yansıtan parçalardan oluşuyor.

Koleksiyonda, sezonun en trend renklerinde sarı ön plandayken, zamansız 70’ler denimleri, beyazın güçlü enerjisi, dantel detaylar, retro floral desenler, haki ve taş tonları da koleksiyonun öne çıkan detaylarını oluşturuyor. Koleksiyonda, baharın ve yazın enerjisi fırfırlar, büzgü detayları, gipeler, yüksek yakalar, tulumlar, canlı çizgiler ve tropik desenlerle veriliyor.