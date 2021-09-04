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Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun yaşı kaç, boyu ve kilosu ne?

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 25 yaşındali genç oyuncu Melisa Şenolsun İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir.

Magazin 04.09.2021, 08:53
Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun yaşı kaç, boyu ve kilosu ne?

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Dizi ve sinema oyuncusu Efecan Şenolsun'la kardeş olan Melisa Şenolsun oyunculuk kariyerine 2015 yılında ekrana gelen Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı.

Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

MELİSA ŞENOLSUN SEVGİLİSİ KİM?

Neredeyse üç buçuk yıl oyuncu Mehmet Ozan Dolunay ile birlikte olan Melisa Şenolsun, 2019'da Ozan Dolunay'dan ayrıldı. Melisa Şenolsun 2020 yılından beri yönetmen Umut Evirgen ile birlikte.

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