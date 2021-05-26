banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cüneyt Özdemir: Size ne? Fatih Tezcan: I'm sorry my name is...
Cüneyt Özdemir: Size ne? Fatih Tezcan: I'm sorry my name is...
Erdoğan'dan Soylu'ya destek!
Erdoğan'dan Soylu'ya destek!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor!
Aydın Doğan 16 yıl sonra bankacılığa geri döndü
Aydın Doğan 16 yıl sonra bankacılığa geri döndü

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun sadece oyunculuğu ile değil kıyafet seçimleriyle de gündeme geliyor. Sokak tarzıyla beğeni toplayan Melisa Şenolsun, sokak tarzı ile dikkatleri çekerken Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları merak edildi.

Magazin 26.05.2021, 13:00
MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun Doğum Tarihi: 24 Eylül 1996

Melisa Şenolsun Kaç Yaşında: 23yaşında

Melisa Şenolsun Nereli: İzmir

Melisa Şenolsun Boy: 1,7 m

Melisa Şenolsun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun ağabeyidir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor.

#MELİSA ŞENOLSUN
Yorumlar (0)
24°
açık