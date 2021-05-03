Melisa Döngel ile Deniz Şahin aşk yaşıyor

Adı en son Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Melisa Döngel, aşkını itiraf etti.

Döngel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile iş insanı Deniz Şahin ile birliktelik yaşadığını duyurdu.

AŞK İDDİALARINDAN SIKILDI

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 21 yaşındaki Melisa Döngel, bu gönderisi ile adeta kural bozdu. Böylelikle hakkında çıkan iddiaları da yalanlamış olan oyuncuya takipçileri, "Mutluluklar" şeklinde yorumlar yaptı.

"BOŞUM"

Geçtiğimiz haftalarda kalbinin boş olduğunu dile getiren Döngel, "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok, şaşırıyorum." demişti.