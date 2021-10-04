Melisa Döngel, Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk mı yaşıyor? Magazin gündemini sallayan iddia!

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, sahalardan uzak kalsa da gecelerden uzak kalamadı.

Eşi Carolina Alurralde ve ikiz çocuklarıyla mutlu bir aile tablosu çizen Sosa'nın geçtiğimiz günlerde evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; gece hayatına düşkünlüğüyle bilinen hatta pandemi döneminde bile yasak partilere katılan futbolcu, önceki gün Karaköy'deki bir mekanda Melisa Döngel'le birlikte görüldü.

Güzel oyuncu ve futbolcunun gece boyunca birlikte sarmaş dolaş eğlendiklerini görenler gözlerine inanamadı.

Geç saatlere kadar samimi şekilde eğlenen Döngel ve Sosa, mekandan 5 dakika aralıkla ayrı ayrı çıktı.

İkilinin bu sıcak gecesi "Sosa ihanet mi etti?" sorularını akıllara getirdi.

Melisa Döngel, sık sık Fenerbahçe maçlarını tribünde izliyor. Jose Sosa ve eşi Carolina Alurralde arasında sorunlar olduğu düşünülüyor...

Sevgilisiyle Geçtiğimiz Gün Ayrıldı

Bu arada Melisa Döngel de iş adamı sevgilisi Deniz Şahin'le geçtiğimiz gün ayrıldıklarını duyurmuştu.