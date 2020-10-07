Melis Sezen kimdir, kaç yaşında?

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi’nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı ve ardından Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırdı.

Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş’ın gerçek hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı. 2019 yılında Leke dizisinde “Yasemin” karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan “Deren” karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde “Beren” karakterini canlandırdı.

Melis Sezen, 2019’da IMDB Starmetre listesinde ilk 100’e girmiştir.

2020 yılında İstanbul’un işgali, Meclis-i Mebûsan’ın dağıtılması, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara’da yeni bir meclisin kuruluş süreçlerini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm tarihi mini dizisinde başrol karakteri “Nazan” karakterini canlandırdı. Melis Sezen şimdilerde Sadakatsiz dizisiyle ekranlarda sevenleriyle buluşuyor.