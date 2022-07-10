Melis Sezen kardeşiyle aynı reklamda

Turkcell’in marka yüzü Melis Sezen ve kardeşi Polat Sezen ilk kez birlikte kamera karşısına geçti.

Turkcell, kullanıcılara yönelik olan uygulamasını güncelledi. Milyonlarca aktif kullanıcının severek kullandığı Turkcell uygulamasının duyurusu ise markanın reklam yüzü Melis Sezen ve kardeşi Polat Sezen’in yer aldığı reklam filmiyle yapıldı. İlk kez birlikte kamera karşısına geçen abla kardeş arasında geçen eğlenceli filmde Melis Sezen, Turkcell mağazasında işleri olduğu bahanesiyle yapması gereken işleri kardeşinin omuzuna yüklüyor. Kardeşi ise Melis’in mağazaya gitmeden her şeyi uygulamayla halledebileceğini bilmesine rağmen her konuda ablasına yardımcı oluyor.

Filmde, yenilenen uygulama sayesinde fatura ödemeden paket yenilemeye, teknoloji alışverişinden, ev interneti işlemlerine; kısacası bir Turkcell mağazasında yapılabilecek ne varsa tek tıkla yapılabileceği konu ediliyor.

Turkcell’li olsun olmasın ve operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği uygulama, kapsamı genişletilerek Turkcell’in ekosistem uygulamasına dönüştü. Uygulamayla kullanıcılar onlarca işlemi hızlıca ve kolayca tek bir yerden yapabiliyor.