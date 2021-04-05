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Melis Sezen: Beni Derin sanıyorlar

Güzel oyuncu Melis Sezen, canlandırdığı karakterin nasıl tepkiler aldığını anlattı.

Magazin 05.04.2021, 23:17
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Melis Sezen: Beni Derin sanıyorlar

'Sadakatsiz' dizisinde başrolleri Cansu Dere ile Caner Cindoruk'la paylaşan Melis Sezen, samimi açıklamalarda bulundu.

Gerek özel hayatıyla gerek mesleki yaşantısıyla ilgili açıklamalar yapan Sezen, 'Sokakta ne gibi tepkiler alıyorsun? Aldığın en sert tepki neydi?' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

"BİR KERE YÜZÜME TÜKÜRMÜŞLERDİ"

Güzel oyuncu, bu soruya "Bir kere yüzüme tükürmüşlerdi ama o, 'Siyah İnci' dizisindeki rolüm yüzündendi. Şimdi sert tepkiler sosyal medyadan geliyor. Bazen Derin ve Melis'i karıştırıyor, ben gerçekten Derin'mişim gibi davranıyorlar. Ama takılmıyorum. Mesleğimin getirdiklerinden biri..." cevabını verdi.

"DERİN KÖTÜ DEĞİL"

Canlandırdığı Derin karakterinin kötü olmadığını düşündüğünü dile getiren Sezen, "Zaafları var ve duygularına yenik düşüyor. Kabul ediyorum, yanlış bir pozisyonda ve kötü olarak algılayacağımız biri. Ama iç dünyasında kötü değil, bile isteye kötülük yapmıyor." ifadelerini kullandı.

(Ensonhaber)

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