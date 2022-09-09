Melek Mosso Gömeç’i salladı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri dahilinde ünlü sanatçı Melek Mosso sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını Gömeçliler için seslendiren Mosso, yaklaşık 10 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Melek Mosso sahne performansı ile izleyicilerden tam not aldı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahne performansı sergileyen Mosso’ya Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himan günün anısına bir plaket sundu.

Gömeç Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki Saadettin Baycan parkında düzenlenen halka açık konserle ilgili açıklamalarda bulunan Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, “Ama bizim işimiz halkımızı sosyal hayatla buluşturabilmek, böylelikle birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını harmanlayabilmektir. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz sürecektir. Bizi izlemeye devam edin” dedi.