Mehmet Ozan Dolunay gönlünü kime kaptırdı?

Rol aldığı dizilerden sonra kısa bir sürede şöhreti yakalayan Ozan Dolunay, yeni bir aşka yelken açtı.

YENİ AŞKI PELİNAY

Bir dönem rol arkadaşı Bahar Şahin ile adı anılan 30 yaşındaki Dolunay, model Pelinay Yiğit ile aşk yaşadığını duyurdu. Aşıklar, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu fotoğrafla ilan etti.

"AŞK ÇOK KUTSAL"

Dolunay, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajında, "Aşk tanımlanabilecek bir şey değil. En kutsal duygulardan biri, hatta belki de en kutsalı." demişti.

(Ensonhaber)