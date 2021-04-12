Mehmet Günsür İtalya’da ekranda

Mehmet Günsür’ün kadrosuna dahil olduğu “La Compagnia del Cigno” adlı İtalyan dizisinin ikinci sezonu dün Rai TV kanalında başladı.

“Maestro Teoman Kaya” rolünü üstlenen oyuncu, ilk kez dünkü bölümde seyirci karşısına çıktı. Dizide Teoman, Milano’daki konservatuvara özel konuk olarak geliyor, ancak gelişinin ardında gizli bir amaç bulunuyor. Teoman tüm dengeleri değiştiriyor.