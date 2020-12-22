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Mehmet Ali Erbil Nasıl geçindiğini canlı yayında anlattı
Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil, çalışamadığı bu dönemde geçimini nasıl sağladığını canlı yayında açıkladı.
Magazin 22.12.2020, 14:30
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Geçtiğimiz sene evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, 234 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Şimdilerde kontrolleri için sık sık hastaneye gidip gelen Erbil, tedavisine devam ediyor.
Dün sabah Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Erbil, geçimini nasıl sağladığıyla ilgili, "Allah'tan bugüne kadar savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum. Ancak pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Allah sağlık versin ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize" dedi.
Erbil, “Bir daha evlenir misiniz” sorusuna da “Evlenirim” yanıtını verdi.
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