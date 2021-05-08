Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor

2018 yılında evinin banyosunda düşen ve kaldırıldığı hastanede yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda tedavi görmüştü. Şimdilerde tedavisine evinde devam edilen şovmen, yıllar sonra ekranlara geri döneceğinin müjdesini verdi.

KURBAN BAYRAMI'NDA EKRANLARA DÖNÜYOR

Dün akşam gazeteci Bilal Özcan'ın Instagram hesabından açtığı canlı yayınına konuk olan Mehmet Ali Erbil, "Bu yaz bir programla ekrana gelir misin?" sorusu üzerine "Birçok prodüktör arkadaşım istiyor. Kurban Bayram'ı gibi ve haftanın 1 ya da 2 günü Çarkıfelek'le nostalji yapabiliriz. Güzel olur, insanlar özledi. Hem yarışmayı hem beni özlediler" dedi.

20 YIL ÇARKIFELEK'İ SUNDU

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 20 yıl ekranlarda Çarkıfelek yarışmasını sundu. Yarışma ile özdeşleşen Erbil, Kanal D, TGRT, Show TV, Kanal 1, FOX TV, Star TV ve TNT ekranlarında izleyiciyle buluştu.(haberler.com)