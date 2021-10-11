Mehmet Ali Erbil kimdir, gündemdeki son olayları...

Geçtiğimiz yıl evinin banyosunda düşerek hastanelik olan Mehmet Ali Erbil, uzun süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Tiktok fenomeni şarkıcı Ece Ronay’ın klibinde oynayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil taciz iddialarıyla gündeme geldi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’in taciz içerikli mesajlarını ifşa etti.

Mehmet Ali Erbil "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" cümleleriyle tepki topladı. Peki, Ece Ronay’ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil kimdir? Mehmet Ali Erbil kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Erbil hastalığı ne?

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti

Karpuz isimli şarkıyla üne kavuşan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e ateş püskürdü. Genç fenomen, 64 yaşındaki ünlü komedyenin kendisine attığı taciz mesajlarını Instagram hesabından paylaştı.

Genç fenomen açıklamasıyla birlikte Erbil'in kendisine attığı mesajları da ifşa etti. Erbil'in mesajlarında "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi cümleler vardı.

Taciz mesajlarını ifşa eden Ronay, "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın" diyen Ronay paylaşımında "Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey’i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

"Yazıklar olsun"

Erbil'in kendisine attığı mesajları Instagram hesabında yayınlayan genç fenomen, "Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun" dedi.

Aygün Aydın: Mehmet Ali Erbil arkadaşımı taciz etti!

Hakan Sabancı'yla yaşadığı i

lişkiyle tanınan Aygün Aydın, başı taciz iddialarıyla dertte olan Mehmet Ali Erbil'in arkadaşını taciz ettiğini söyledi. Soyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını yayınlamış ve suç duyurusunda bulunmuştu. Erbil'in Ece Ronay'ın nişanlısıyla buluşması olayları daha da alevlendirmişti. Bu iddialar gündemdeyken bir bomba taciz iddiası da Hakan Sabancı ile ilişkisiyle tanınan Aygün Aydın'dan geldi. Aydın, Instagram'da yayınladığı bir fotoğraf ile Erbil'in arkadaşını taciz ettiğini iddia etti. Aygün Aydın paylaşımına "Lise yıllarında arkadaşlarımla kahve içerken arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu. Şok olmuştuk kız 3 gün kendini toparlayamamıştı. Şimdi evli mutlu çok şükür" notunu düştü.

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil 8 Şubat 1957'de İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.

