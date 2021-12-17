Mehmet Ali Erbil ifade verdi

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın kendisine hakaret ettiği ve tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek soruşturma kapsamında ifade verdi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde klipinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesini avukatı aracılığıyla savcılığa sunan Ronay, Erbil’in kendisine tacizde bulunduğunu ve hakaret ettiğini iddia etmişti. Erbil, suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi. Adliyeye gelirken yürümekte zorluk çektiği görülen Erbil, tekerlekli sandalye ile savcılığa çıkarıldı. Yaklaşık yarım saat ifade veren Erbil sonrasında, savcılıktan çıktı. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakarak, ‘iyi bayramlar’ diyen Erbil, sonrasında adliyeden ayrıldı.