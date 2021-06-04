Mehmet Ali Erbil gözyaşlarını tutamadı: Kardeşime 'fişimi çek' dedim

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Jülide Ateş'in sunduğu "40" adlı programa konuk olan Erbil, samimi açıklamalarda bulundu.

Kötü günleri geride bırakan Erbil, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

"ANNEMİ ASLA SEVEMEDİM"

İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

* 14 yaşıma geldiğimde, üvey baba beni ergen döneme girdiğim için evde istemedi. Annem de çaresiz kaldı, çok sevdiği için saygı duyuyorum, bize sahip çıkamadı. Film gibi... Üvey annem de abimi istemedi. 'Bunlara bir yatılı okul bulalım, konservatuar olur' dediler. İkimizi de konservatuar sınavlarına soktular, ben 14, abim 17 yaşındaydı...

* Kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu üvey babam. Komşumuz vardı, ben komşumuza deterjan alırdım, komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı. Yatakhaneye gelirdim gece ağlardım, 'Allahım ben hiç böyle olmayacağım. Ben hiç ayrılmayacağım, hiçbir zaman karımla ayrılmayacağım, böyle çocuklarım olmayacak benim' derdim ama hiç dediğim olmadı. Dünya istediğin gibi sürmüyor. Bu arayıştan, bu sevgisizlikten 4 tane eşimden de ayrıldım, annemi sevemedim sonra. Bu benim hatam değil. Annemi bizi üvey babaya ezdirdiği için asla sevemedim.

"ÇOCUKLARIMIN HAYATINI GARANTİYE ALDIM"

* Kumar hiçbir şeye mal olmadı. Ne bir ev, ne bir araba kaybettim kumarda. Sahneye çıkardım, onun ücretini alırdım, ayrıca bana orada oyun oynamam için para, fiş verirlerdi, onunla oynardım, kaybedersem bırakırdım. Hiçbir zaman için 'Evimi satayım, arabamı satayım, bağımlı olayım'; hiçbir şeyim olmadı. Çünkü arkada çoluğum çocuğum var. Evlerim barklarım olmazdı, ben ölmeden çocuklarımın her birinin evi var, her birinin hayatını garanti ettim.

"KARDEŞİME 'FİŞİMİ ÇEK' DEDİM!"

* 9 ay hastanede kaldım, 6 ayı yoğun bakımdaydı, kız kardeşim başımdaydı. Duyuyordum, 'Kurtulma şansı yok' diyorlardı. Kardeşime 'Bitkisel hayata girersem fişimi çek, yaşamak istemiyorum, yaşayamam. Bütün Türkiye beni severken, izlemişken, benim fişimi çek, bu benim sözüm ne olur' dedim. 'Abi hiç merak etme' dedi, kabullendi gibiydi nerdeyse... O dönemi çok uzun geçirdim. Normal insan 2 hafta yatakta yatsa, yürüme problemi oluyor, kaslarını kaybediyor, ben 9 ay yattım yatakta. Bu hayat benim için ikinci bir hayat. Allah beni sevenlerime, çocuklarıma bağışladı.

"EN ÇOK ONU ÖZLÜYORUM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde babası Sadettin Erbil ile bir anısına paylaşan Erbil, "Hayal meyal hatırlıyorum, mahallemize sirk gelirdi. Babam rahmetli oraya götürürdü bizi. Hem böyle cambazlar olurdu hem de tiyatrocular ve oyuncular olurdu. O sirklere gitmek küçükken bizim en büyük zevkimizdi. Babam oraya götürürdü, en çok o onu hatırlıyorum ve özlüyorum" şeklinde konuşmuştu.

235 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı ve aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

Ünlü şovmen, hastaneden çıktıktan sonra verdiği röportajda şu açıklamaları yapmıştı:

- Eşlerim, arkadaşlarımın dualarıyla bir tek gün başımdan ayrılmadı.

- Türkiye'nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmişler.

- Kardeşime 'Eğer yürüyemeyeceksem fişimi çekin' dedim.

- İlk uyandığımda Muhsine'yi çağırmışım sonra Sezin hastaneye geldi.

- Arkadaşlarım gelirdi, İbrahim ile (Tatlıses) karşılıklı her geldiğinde ağlaşırdık.

- O vurulduğunda ilk ben gitmiştim hastaneye.

- Kendi doktorum bile kurtulma şansımın %5 olduğunu söylemiş.

- Biraz dinlenmek istiyorum. Sakallı bir film yapacağım, küçük bir rol sadece. O yüzden sakal bıraktım.

- Yoğun bakımdayken aldığım ilaçlar yüzünden kabuslar görüyordum.

- Gördüğüm kötü kabuslar yüzünden yoğun bakımda ellerimi bağladılar. Ben ellerimi çivilediler sanıyordum.

- Zaten duygusal bir yapım vardı hastalık sonrası daha da yoğunlaştım.

- En yakın arkadaşlarım İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Seda Sayan ve Selçuk Yöntem hastane sürecimde hep yanımda oldu.

- Fizik tedavi sürecinde tembel davranıyorum.

4 KEZ EVLENDİ

Mehmet Ali Erbil, bugüne kadar 4 kez nikah masasına oturdu.

İlk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Erbil'in evliliği 4 yıl sürdü.

Bu beraberlikten kızı Sezin dünyaya geldi.

Ardından kendisi gibi oyuncu olan Nergis Kumbasar ile dünya evine girdi.

Ünlü şovmenin bu ilişkisinden de Yasmin dünyaya geldi.

Mehmet Ali Erbil, ardından 2001-2003 yılları arasında Sedef Altıntaş ile birliktelik yaşadı.

Oyuncu, son evliliğini ise Tuğba Coşkun ile gerçekleştirdi. Erbil'in bu evliliğinden de Ali Sadi dünyaya geldi.