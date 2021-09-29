Mehmet Ali Erbil: Emel Sayın ile üç ay aşk yaşadık!

Mehmet Ali Erbil, 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı. Aşk hayatından bahseden Erbil, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"EMEL SAYIN İLE 3 AY BERABERLİK YAŞADIK"

Bir dönem Emel Sayın ile aşk yaşadığını söyleyen Erbil, "Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum... Emel Sayın'la 3 ay kadar beraberdim." dedi.

"NEDEN AYRILDIĞIMIZI AÇIKLAYAMAM"

Ünlü şovmen ayrıca "Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam." ifadelerini kullandı.

2008 yılında 'Aşkım Aşkım' dizisinde rol alan ikiliden Erbil, ilişkilerinin bu diziden çok önce yaşandığını belirtti.

Emel Sayın, 2001'de Mehmet Ali Erbil ve Sedef Erbil'in Girne'deki düğününe katılmıştı.