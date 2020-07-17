Mehmet Ali Erbil'den haber var

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in tedavisine taburcu olduktan sonra evde devam ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, önceki gün kuaföre giderek, saçlarını kazıttı.

63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’in son hali sosyal medyada paylaşıldı. Erbil’in kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlayacağı öğrenildi. Mehmet Ali Erbil, 2006 yılında vizyona giren “Keloğlan Karaprens’e Karşı” filmi için de saçlarını kazıtmıştı.

2018 yılında evinde düşerek, yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve ‘kaçış sendromu’ hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil yaşadığı zorlu dönemi şu ifadelerle anlatmıştı:

*Eşlerim, bir tek gün başımdan ayrılmadı. Türkiye’nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmişler. Yoğun bakımdan çıktığımda vücudumun hiçbir yerini kımıldatamıyordum.

*Bir gecede iki ameliyat oldum. 70 ünite kan getirilmiş ve onlardan sadece 5’i uyup, kullanılmış.

*Ben tekrar ayağa kalkabileceğime inanmıyordum.

* Kardeşime ‘Eğer yürüyemeyeceksem, fişimi çekin’ dedim.