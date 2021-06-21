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Mehmet Ali Erbil'den aldatma itirafı!

Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, ilginç açıklamalarda bulundu. Erbil "'Eşini aldatan erkek prostat olsun' dedim ama prostat olmadım..." dedi...

Magazin 21.06.2021, 16:44
Mehmet Ali Erbil'den aldatma itirafı!

Mehmet Ali Erbil, A Para’da yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu.

Sinan Özedincik ve Funda Karayel’in sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Erbil, ilginç açıklamalar yaptı.

 Erbil, "Zor günlerin ardından dualarla bu hale geldim. Allah bana tekrar bir şans verdi. Eskiden 'Büyük bir hastalığım olsun, hayranlarım hastane önüne gelsin ama ben iyileşip camdan onlara el sallayayım' diye düşünürdüm, başıma geldi" diye belirtti.

Erbil, şunları söyledi:

"Eşlerimi aldatmadım, her gece kendi evime geldim. Bana 'Çapkın' dediler, ben de 'Eşini aldatan erkek prostat olsun' dedim ama prostat olmadım. Çok iyi eş seçimlerim oldu. Dört eşimde de annemde bulamadığım sevgi ve şefkati aradım.

Hastalığımda en çok İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen, Hülya Avşar yanımdaydı. Hülya iki günde bir gelir beni bahçede yürütürdü. Bunlar unutulmaz."

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