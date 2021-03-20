Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez dışarı çıktı

Geçtiğimiz sene evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, 234 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Zor günleri geride bırakan Erbil, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Eski eşi Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil ve Seren Serengil ile bir araya gelen ünlü şovmen, mekan çıkışı gazetecilerle sohbet etti.

"ÇOK UZUN ZAMANDIR İLK KEZ DIŞARI ÇIKIYORUM"

Erbil, "Çok uzun zamandır ilk kez dışarı çıkıyorum. Yanımda sevdiklerim ve dostlarım vardı. Çok zor günler geçirdim. Allah'a çok şükür iyiyim" ifadelerini kullandı. Espriyle karışık yeni bir proje yağacağını söyleyen Erbil, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında, ''Yok oğlum ne projesi. Espri yapıyorum'' dedi.

ESKİ EŞLERİYLE KUTLADI

Geçtiğimiz günlerde 64 yaşına giren Mehmet Ali Erbil'i doğum gününde eski eşleri Nergis Kumbasar ile Tuğba Coşkun, kızı Yasmin Erbil, oğlu Ali Sadi, ağabeyi ve dostları da yalnız bırakmadı. Mehmet Ali Erbil, doğum gününde çekilen kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şovmenin gönderileri beğeni topladı.

KAÇIŞ SENDORUMU NEDİR?

Kaçış sendromu; hastanın tansiyonunun ani bir şekilde düşmesine, vücudunun belirli bölgelerinde şişlikler oluşmasına ve kişinin ciddi bir şoka girmesine neden olan bir hastalık olarak tanımlamak mümkündür.

Bu rahatsızlığın temelinde vücuttaki kılcal damarların içinde bulunan birtakım elementlerin ve sıvıların bilinmeyen bir sebeple hızlı bir şekilde damar dışına çıkması yatar. Böylece damar dışına hücum eden sıvı ve elementler, kalp, karın zarı ve akciğerler gibi vücudun iç bölümlerinde bulunan boşluklarda ve kasların içinde birikir ve şişlikler oluşur.

'ÖLÜME SEBEBİYET VEREBİLİR'

Damarların içinden vücudun başka kısımlarına sıvı sızması nedeniyle, damardaki kan basıncı oranı ani olarak düşüşe geçer. Bu durum ise, kişinin tansiyonunun aniden düşmesine ve ciddi bir şoka girmesine neden olurken, acil bir tıbbi müdahalede bulunulmadığı durumlarda ölüme sebebiyet verebilir.

Bununla birlikte, damardaki sıvının dışarı akması nedeniyle kandaki albümin seviyesi düşer. Bu da kanın akıcılığını azaltır ve kanda bir yoğunlaşma görülür. Dünyada ve ülkemizde nadir görülen bu rahatsızlık, bulaşıcı değildir ve henüz tespit edilmiş bir tedavisi bulunmamaktadır.