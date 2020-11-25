Meghan Markle'dan üzücü itiraf: İkinci çocuğuma hamileydim ancak düşük yaptım

Eşi Prens Harry ile birlikte İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevinden 31 Mart'ta çekilen ve oğulları ile birlikte ABD'ye yerleşen Meghan Markle, New York Times'a yazdığı yazıda düşük yaptığını açıkladı.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin üyeleri Prens Harry ve oyuncu eşi Meghan Markle, Mart ayında kraliyetteki görevlerinden ayrılmış, oğulları Archie ile birlikte ABD'nin California eyaletine taşınmıştı.

Burada yeni bir hayat kurmayı hayal eden çiftten üzücü bir haber geldi. New York Times'a özel bir yazı yazan Meghan Markle, düşük yaptığını açıkladı.

'Paylaştığımız kayıplar' başlıklı yazıda Markle yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Normalde her gün olduğu gibi başlayan bir Temmuz sabahıydı. Kahvaltı yap. Köpekleri besle. Vitamin al. Kayıp çorabı bul. Masanın altına yuvarlanan mum boya kalemini al. Oğlunu beşiğinden almadan önce saçını at kuyruğu yap.





Ama bezini değiştirdikten sonra keskin bir kramp hissettim. O kollarımdayken yere düştüm, ikimizi de sakinleştirmek için bir ninni mırıldandım, neşeli melodi ise aslında bir şeylerin doğru olmadığı hissine tam bir tezat oluşturuyordu. İlk çocuğumu tutarken ikincisini kaybettiğimi biliyordum.





Saatler sonra kocamın elini tutarak hastane yatağına uzandım. Gözyaşımızdan ıslanan parmaklarını öptüm. Nasıl iyileşeceğimizi hayal etmeye çalıştım."

Acı tecrüberisini aktarırken Afrika turlarında yaşadığı zorluğa da değinen Markle "Geçen yıl Harry ile Güney Afrika'da uzun bir turu bitirdiğimiz bir anı hatırladım. Çok yorulmuştum. Küçük oğlumuzu emziriyordum ve halkın gözünde cesur bir yüz tutmaya çalışıyordum. Bir gazeteci "iyi misin?" diye sormuştu. Sorduğun için teşekkür ederim. İyi olup olmadığımı pek kimse sormadı' demiştim. Hastane yatağında otururken iyileşmeye başlamanın tek yolunun önce 'İyi misin?' diye sormak olduğunu fark ettim. Peki iyi miyiz? Olacağız" dedi.