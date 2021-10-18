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Megastar Tarkan duygulandırdı!

Megastar Tarkan, 17 Ekim Pazar günü doğum gününü ailesiyle birlikte kutladı. 49 yaşına giren Tarkan, kızı Liya'nın kendisine yaptığı sürprizi de duyurdu.

Magazin 18.10.2021, 09:38
Megastar Tarkan duygulandırdı!

Tarkan paylaşımında "Babasına 'en iyi baba' yazılı çiçekle sürpriz yaparmış benim canım kızım. Olabilir mi bundan daha güzel hediye?" notuyla paylaştı.

Tarkan'ın paylaşımına kısa sürede 200 binden fazla beğeni geldi.

KONSER YAPMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Tarkan uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da yaşıyor. Koronavirüs salgının başlamasının ardından Türkiye'ye de gelemeyen Tarkan, tüm yeni projelerini ve konserlerini ertelemişti.

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Tarkan bir süre daha sahneye çıkmayacağını duyurmuştu. Megastar, "Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

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