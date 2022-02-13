Megastar Tarkan'dan yeni şarkı: “Geççek”

Yönetmenliğini İrfan Yıldırım’ın, prodüksiyonunu Anima İstanbul’un yaptığı video klibin 4 gün süren çekimleri, İstanbul’da 20’den fazla lokasyonda, yaklaşık 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.

Megastar yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili duygularını şöyle ifade etti: “Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. “Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek”. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.”

“Geççek” video klibi, Tarkan ve YouTube Shorts'un bir süredir devam eden iş birlikteliği kapsamında 17 Şubat Perşembe günü saat 21.00’de ilk kez Tarkan Youtube kanalında olacak. “Geççek” şarkısı, aynı gün tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacak.

GEÇÇEK

Söz – Müzik : Tarkan

Düzenleme : Ozan Çolakoğlu

Yapımcı : HİTT Müzik & Prodüksiyon

Kayıt : Utku Ünsal – Elber Tutkus

Mix : Ozan Çolakoğlu- Emre Kıral

Mastering : Chris Gehringer / Sterling Sound

Yaylılar : İstanbul Strings

Kapak Fotoğraf : Yiğit Eken

Fotoğraf Editör : Murat Kuruoğlu

GEÇÇEK- VİDEO

Yönetmen : İrfan Yıldırım

Sound Engineer : Ulaş Ağçe

Yapım : Anima İstanbul

Prodüksiyon : HİTT Prodüksiyon

Styling : Ayşe Uyanık- Nazlı Eralp Mumcu

Kuaför : Ercan Göynü

Makyaj : Derya Ergün