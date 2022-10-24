Matthew Perry, Julia Roberts'tan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve dünyanın birçok ülkesinde hala sevilerek izlenen 'Friends' dizisinde 'Chandler Bing' karakterini canlandıran Matthew Perry, bir dönem aşk yaşadığı meslektaşı Julia Roberts ile olan ilişkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Perry, yakında çıkacak olan kitabı 'Friends, Lovers And The Big Terrible Thing'de Roberts'ı yüzlerce faks mesajıyla nasıl etkilediğini anlattı ve oyuncuyu, onun kendisini bırakmasından korktuğu için terk ettiğini itiraf etti.

53 yaşındaki Perry, Julia Roberts ile birlikteliklerinin 1995 yılında, ünlü isimle dizinin bir bölümünde rol alması için görüşülmesinden sonra başladığını açıkladı. Yapımcılar, Roberts'ın ancak Perry'nin karakteri olan 'Chandler Bing' ile bir hikayede yer alabilmesi halinde konuk rolü alacağını söylemesinin ardından, Perry'nin onunla iletişime geçmesini istediler.

"ÜÇ DÜZİNE KIRMIZI GÜL GÖNDERDİM"

Matthew, bunun üzerine Julia Roberts'a çiçek gönderdiğini anlattı: "Ona üç düzine kırmızı gül gönderdim ve karta, 'Diziye katılma ihtimalinden daha heyecan verici olan tek şey, sonunda sana çiçek göndermek için bir bahanem olmasıydı' yazdım. Julia sadece dizide rol almayı kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda bana hediye de gönderdi. Bana bir sürü simit aldı."

DailyMail'de yer alan habere göre; Julia Roberts'ın 'Friends'in ikinci sezonunun bir bölümünde yer almayı kabul etmesi ve oyuncu, Fransa'da bir film üzerinde çalışırken Perry'nin günlük fakslar aracılığıyla gerçekleştirdikleri 'üç aylık flört' olarak tanımladığı bir şeye yol açtı.

"ON SEFERDEN DOKUZUNDA MESAJ GELMİŞ OLURDU"

Perry, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Günde üç ya da dört kez faks makinemin başına oturur ve Julia'nın bir sonraki mektubunu yavaşça ortaya çıkaran kağıt parçasını izlerdim. O kadar heyecanlıydım ki, bazı geceler kendimi bir partide çekici bir kadınla flört ederken bulurdum; ama konuşmayı kısa keserek eve koşar ve yeni bir faksın gelip gelmediğine bakardım. On seferden dokuzunda bir mesaj gelmiş olurdu.

"YETERLİ DEĞİLDİM"

Matthew Perry ve Julia Robers, sonunda aşk yaşamaya başladı; ancak Perry, meslektaşını dizide rol almasının üzerinden iki ay geçmesinin ardından terk etti. Ünlü isim, Roberts'tan ayrılmasıyla ilgili satırlarında şu ifadelere yer verdi:

Julia Roberts'la aşk yaşamak benim için çok fazlaydı. Benden ayrılacağından emindim. Neden ayrılmasın ki? Yeterli değildim; asla yeterli olamazdım. Kırılmıştım, bükülmüştüm ve sevilemezdim. Bu yüzden onu kaybetmenin kaçınılmaz ıstırabıyla yüzleşmek yerine, güzel ve zeki Julia Roberts'tan ayrıldım. Yüzündeki şaşkınlık ifadesini tarif edemem.

Matthew Perry, yaşananlardan 5 yıl sonra kendisi rehabilitasyondayken, Julia Roberts'ın 'Erin Brockovich'teki rolü için Oscar almasını izlediğini de itiraf etti.

"İKİ HAFTA KOMADA KALDIM"

Öte yandan Matthew Perry, geçtiğimiz günlerde zararlı madde içeren bir ilaca olan bağımlılığı nedeniyle 49 yaşındayken kalın bağırsağının yırtıldığını, iki hafta komada kaldığını ve aylarca hastanede yattığını söylemişti.

People'a konuşan Perry, gastrointestinal perforasyon (sindirim sisteminin delinmesi) geçirdikten sonra dokuz ay kolostomi torbası kullanmak zorunda kaldığını, midesinden toplam 14 kez ameliyat geçirdiğini ve bağımlılıktan kurtulmak için 15 defa rehabilitasyona gittiğini açıklamıştı.

"AİLEME YAŞAMA ŞANSIMIN YÜZDE İKİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Oyuncu, daha sonra şu ifadeleri kullanmıştı: "Doktorlar, aileme yaşama şansımın yüzde iki olduğunu söylediler. Kalbiniz ve ciğerleriniz için tüm solunumu yapan ECMO makinesi denen bir cihaza bağlandım. Ve genelde kimse bundan canlı çıkamaz."

"HİKAYEMİ PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Perry, "Her şeyin karanlık tarafına geçmekten kurtulduğumda hikayemi paylaşmak istedim. Yaşadıklarımı anlatmak için oldukça güvenli bir şekilde ayık, aktif alkolizm ve bağımlılık hastalığından uzaklaşana kadar beklemek zorunda kaldım" diye konuşmuştu.

DailyMail'de yer alan habere göre; 24 yaşında rol almaya başladığı 'Friends' dizisinde alkol probleminin ortaya çıkmaya başladığını söyleyen ünlü isim, o sıralar bununla baş edebildiğini fakat 34 yaşına geldiğinde 'bir sürü belaya bulaşmış' olduğunu belirtmişti.

"GÜNDE 55 TANE İLAÇ İÇİYORDUM"

Emmy'nin komedi dalında 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne aday gösterilen oyuncu, 'Friends' kariyerinin bir noktasında günde 55 tane zararlı madde içeren ilaç aldığını ve 58 kiloya düştüğünü ancak 'nasıl duracağını bilmediğini' itiraf etmişti.

"BU DURUMU PENGUENLERE BENZETİYORUM"

Hastalığın giderek kötüleştiğini ve ilerlediğini anlatan Matthew, dizideki rol arkadaşlarının 'anlayışlı ve sabırlı olduklarını' ifade etti ve şunları söylemişti:

Bu durumu penguenlere benzetiyorum. Penguenler, aralarından biri hasta olduğunda veya biri çok yaralandığında, arkadaşlarını çevreler ve onu destekler. O penguen kendi başına yürüyebilene kadar etrafından dolaşırlar. Oyuncu kadrosunun benim için yaptığı şey buydu.

Artık sağlıklı olduğunu belirten Matthew Perry, ne kadar süredir 'ayık' olduğunu ise paylaşmamayı tercih etmişti. Ayrıca vücudunun daha önce bahsettiği 14 ameliyattan kalan yara izleriyle kaplı olduğunu söyleyen Perry, bu izlerin kötü alışkanlıklarından uzak durması için bir 'hatırlatıcı' olduğunu da dile getirmişti.

Matthew Perry, terapistinin tekrar zararlı madde kullanmaya başlarsa hayatının geri kalanında kolostomi torbası takması gerekebileceği konusunda kendisini uyardığını ve bunun da bağımlılığının nüksetmesini önlemesine yardımcı olduğunu ifade etti.