Masumlar Apartmanının yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı ?

Masumlar Apartmanı, TRT 1 ekranlarında her salı yayınlanıyor. Dizi izleyici tarafından beğeni toplamaya devam ediyor. Peki ama Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü hangi gün? İşte Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar...



Masumlar Apartmanı bu akşam var mı?



Masumlar Apartmanı dizisi bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 20:00'de yayınlanıyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölüm özeti şu şekildedir: Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han’a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye’ye destek hiç beklemediği birinden gelir. Sonunda Han’a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez. Neriman’ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır. Bir yandan da Han ve Anıl’a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar. Han’ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.