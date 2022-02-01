Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler yaşanacak? 56. bölümde Naci'den kötü haber!

'Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde; Han, Ceylan’la birlikte babasını bulmak için yola çıkar. Mazo’nun babasına zarar verebileceği düşüncesi, onu kendini kaybetme noktasına getirir.

Han endişelenmesinler diye Safiye ve Gülben’e yalan söylemiştir ancak Safiye ikna olmaz ve Naci’yle birlikte alelacele otelden ayrılır. Gülben ise Esat’ın ısrarını kıramayıp, birkaç gün daha otelde kalmayı kabul eder.

Han, Mazo’nun babasını nereye kaçırmış olabileceğini düşünürken, gelen bir telefonla babasının yerini öğrenir. Sonunda babasına sağ salim ulaşır ancak asıl mücadele daha yeni başlıyordur.

Safiye, Naci’yle evliliğinin sağlam temellerle başlaması için kendini aşan bir karar alır. Naci ise otelde yaşadığı atağın endişesi içindedir. Mazo’nun oyunu giderek acımasızlaşır. Han, Mazo’nun kim olduğunu çözebilmek için hafızasının sınırlarını zorlar.