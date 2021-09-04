Masumlar Apartmanı dizisine flaş transfer! Ezgi Mola gitti yerine gelen isim şaşırttı!

Sezon finalinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah’ın diziden ayrılmasından hemen sonra Masumlar Apartmanı hakkında ortaya atılan yeni bir iddia hayranları da heyecanlandırdı. Yayıncı kuruluş TRT için yaptığı paylaşım nedeniyle zor günler geçiren Ezgi Mola’nın menajerinden gelen açıklama kafaları karıştırdı.

Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezonu için ayrılığı gündeme gelen güzel oyuncu Mola halen daha sessizliğini korumaya devam ederken ortalığı karıştıran yeni bir iddia daha ortaya atılmış oldu. Sezon finalinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın diziden ayrılmasından sonra Safiye karakteri içinde bomba gibi bir isim kulislerde dolanmaya başladı.

Ezgi Mola’nın menajeri Masumlar Apartmanı yeni sezonu öncesinde izleyenlerinde yakından takip ettiği süreç konusunda, “Şu an için bir ayrılık söz konusu değil. Şu anda Ezgi Mola, Erşan Kuneri dizisi çekimlerinde. Bu proje biter bitmez yeni sezonda öncesinde Masumlar Apartmanı dizisinde olmasını ümit ediyoruz” diyerek kafaları iyice karıştırdı.

Mola’nın menajerinden gelen bu şaşırtıcı açıklama sonrasında Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül’ün Masumlar Apartmanı’na katılacağı iddia edildi. Yeni sezonda bomba etkisi yaratan bu haberin sonrasında izleyenlerde bunu büyük bir şaşkınlıkla karşıladı.

Bundan sonraki süreçte neler olacağı henüz bilinmezken Atagül’ün Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat vereceği ve senaryonun kesinlikle değiştirilmeyeceği ifade edildi. Dizinin yakın takipçilerinin ise bu karara nasıl bir cevap vereceği ise henüz bilinmemekte.

FARAH ZEYNEP GİTTİ, MELİSA ŞENOLSUN VE GÖZDE MUTLUER GELİYOR

Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde Farah Zeynep Abdullah'ın diziye veda etmesi izleyiciyi şaşırtmıştı.

Bu ayrılığın ardından yeni sezonda da iddiasını korumayı hedefleyen Masumlar Apartmanı dizisine genç oyuncu Melisa Şenolsun dahil oldu.

OGM Pictures imzalı dizinden yeni bir transfer haberi daha geldi. Dizi Doktoru’nun haberine göre; dizinin 2. sezonuna genç bir isim daha katıldı. Daha önce "4N1K" ile adını duyuran Gözde Mutluer dizinin yeni sezonunda sürpriz bir karaktere hayat verecek.

Gözde Mutluer, 4 Ekim 1991 yılında İzmit’te dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi'ne Sinema TV bölümünde okudu. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Melekler Korusun dizisi ile yaşamış; Tövbeler Tövbesi, Lale Devri, Bebek İşi, Not Defteri, Aşkın Kanunu, Bana Baba Dedi, Asla Vazgeçmem, Kördüğüm, Kardeşim Benim, Benimle Oynar Mısın, 4N1K ve Dağ gibi yapımlarda yer almıştır.

Gözde Mutluer 1.59 metre boyunda, 53 kilo ve Terazi burcudur