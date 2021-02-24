Masumiyet dizisinin oyuncuları kimler? Masumiyet filminin konusu ne?

Masumiyet dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yeni dizi Masumiyet her hafta çarşamba akşamları ekrana gelecek. Dizide Mehmet Aslantuğ Harun karakterine, Hülya Avşar Hale karakterine, Deniz Çakır Bahar karakterine, Serkay Tütüncü İlker karakterine hayat veriyor. İşte Masumiyet oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

Masumiyet dizisi ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Dizide sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişiyor ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlıyor. Masumiyet dizisi oyuncuları arasında Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi birbirinden sevilen oyuncular paylaşırken onlara Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer gibi isimler bulunuyor.

MASUMİYET DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi birbirinden sevilen oyuncular paylaşırken onlara Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de eşlik ediyor.

Harun Orhun – Mehmet Aslantuğ

Bahar Yüksel – Deniz Çakır

Hale Ilgaz – Hülya Avşar

Ela Yüksel – İlayda Alişan

İlker Ilgaz – Serkay Tütüncü

İrem Orhun – Deniz Işın

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU

Dizide; Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.