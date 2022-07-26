MasterChef Türkiye'de şaşırtıcı şef maaşları!
TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük izleyici kitlesine sahip olan Masterchef Türkiye yarşmasının şefleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın aylık maaşları dudak uçuklattı. İddiaya göre şeflerin maaşları 200-250 bin TL arasında.
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusunda Acun'la ters düştüğü iddialarının ardından şeflerin maaşları büyük bir merakla araştırılıyordu. Konu ile ilgili yeni bir iddia yayımlandı.
AYLIK KAZANÇLARINI DUYAN ŞAŞKINA DÖNDÜ
İddiaya göre, programın şefleri arasında yer alan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın aylık olarak 200 ila 250 bin TL arasında maaş alıyor. Şeflerin yıllık kazançları ise 1.5 milyon TL bandında.
MAAŞ KONUSUNDA ACUN'LA TERS DÜŞTÜ
Geçtiğimiz aylarda Mehmet Şef'in Türk lirası, Somer Sivrioğlu'nun ise döviz üzerinden maaş aldığından dolayı muhasebeye tepki gösterdiği ileri sürülmüştü.
MAAŞLAR SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE
Yayımlanan iddiaların ardından birçok sosyal medya kullanıcısı "Acun kesenin ağzını açmış" gibi yorumlarda bulundu. (haberler.com)