MasterChef Türkiye'de şaşırtıcı şef maaşları!

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusunda Acun'la ters düştüğü iddialarının ardından şeflerin maaşları büyük bir merakla araştırılıyordu. Konu ile ilgili yeni bir iddia yayımlandı.

AYLIK KAZANÇLARINI DUYAN ŞAŞKINA DÖNDÜ

İddiaya göre, programın şefleri arasında yer alan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın aylık olarak 200 ila 250 bin TL arasında maaş alıyor. Şeflerin yıllık kazançları ise 1.5 milyon TL bandında.

MAAŞ KONUSUNDA ACUN'LA TERS DÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Şef'in Türk lirası, Somer Sivrioğlu'nun ise döviz üzerinden maaş aldığından dolayı muhasebeye tepki gösterdiği ileri sürülmüştü.

MAAŞLAR SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Yayımlanan iddiaların ardından birçok sosyal medya kullanıcısı "Acun kesenin ağzını açmış" gibi yorumlarda bulundu. (haberler.com)