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MasterChef Türkiye'de Duygu Acarsoy'dan şoke eden itiraf

16 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef Türkyie yarışmasında bu hafta eleme potasına giden mavi takımdan dört, kırmızı takımdan iki yarışmacısı olmuştu.

Magazin 05.10.2020, 13:00 05.10.2020, 13:06
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MasterChef Türkiye'de Duygu Acarsoy'dan şoke eden itiraf

Zorlu geçen haftanın ardından yarışmacılar dün akşam, elenmemek için mücadele etti! İki etaplı eleme turunda şefler ilk olarak yarışmacılara "Demirhindi" verdi ve yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Bu etapta en başarılı üç tabak Uğur, Esra ve Eray oldu.

#masterchef #DUYGU
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