MasterChef'te gergin anlar yaşandı

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef'te 2 Aralık akşamı, Alanya mutfağına ait birbirinden leziz yemekler hazırlandı. Yarışmacılar gülüklü çorbası, balık mançuru, bakla pilavı, dikenli kabak taratoru ve öksüz helvası yaparak yarıştı.

"DARLAMA BENİ SERGEN"

Takımlar yemeklerini hazırlarken mavi takımda; Sergen ve Tahsin ufak bir gerginlik yaşadı. Balığın pişmemesinden korkan Sergen, fırını açan Tahsin'e tepki gösterdi. O an sinirlenen Tahsin ise "Burada güneşleniyor muyum? Darlama beni Sergen" diyerek sert çıktı.

DOKUNULMAZLIIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM

Süre sonunda hazırlanan yemekler, konuklara ikram edildi. Misafirlerin verdiği oyların sayımı sonrasında mavi takım, ilk üç yemeği 5-2 skorla kazandı. Sonraki yemekte de gerekli oy sayısını alan mavi takım, üçüncü dokunulmazlık oyununu kazandı.

Takım oyununu kaybeden yarışmacılar ise bir kez daha siyah önlüklerle mutfağa girdi. Sıfır atık projesi kapsamında oyunlardan kalan ürünler ile yarışmacılardan yaratıcı bir yemek yapılması istendi.

DİLARA, GÖRKEM'İ POTAYA YOLLADI

Şeflerin tadımı sonrası dokunulmazlığı kazanan Dilara oldu. Bir arkadaşını potaya gönderen Dilara, "Daha az emek harcadığını düşündüğüm için Görkem diyorum" ifadelerini kullandı.

SERT ÇIKTI

Ardından bir kişiyi daha eleme potasını yollayan kırmızı takımda, gergin anlar yaşandı. Konsey sırasında gerilen Görkem, emek vermediği konusuna katılmadığını, tüm hafta koşturduğunu söyledi. Dilara'ya sert çıkan Görkem, "Bir daha bana asla o kelimeyi kullanma" dedi.

Bunun üzerine kendi adalet terazisinde doğru seçimi yaptığını düşünen Dilara ise "İlk gün kaybettin. İkinci gün aldığın çorbayı aslında Eren abi yaptı. Bugün de kaybettin" diye konuştu. Gece sonunda potaya giden ikinci isim Safanur oldu.

POTADAKİ İSİMLER

Böylece MasterChef Türkiye'nin son haftasında eleme potasına giden isimler; Tahsin, Hasan,Burcu, Araz, Görkem ve Safanur oldu.

Kaynak: Milliyet.com.tr