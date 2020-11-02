MasterChef Tanya kimdir?

MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım Pazar ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı ve MasterChef Tanya yarışmaya veda etti. İşte kırmızı takım kaptanı olarak başladığı haftada yarışmaya veda eden Tanya Kilitkayalı hakkında merak edilenler.

MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı, 7 Ocak 1995'te Kıbrıs’ta doğdu. Namık Kemal Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirdi.

Mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant’ta stajyer olarak çalıştı. Buna ek olarak, Arkın Palm Beach Hotel, Merit Royal, Salamis gibi ünlü otellerde stajyerlik yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı aldı.



2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

