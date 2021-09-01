MasterChef Mehmet Yalçınkaya kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyayı salladı!

Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'nın çok sayıda takipçisi var. Yalçınkaya geçtiğimiz gün Bodrum'a gitti ve yazın son günlerinde Bodrum'un tadını çıkarmak istedi.

Sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan Sude Yalçınkaya beğeni topladı. Sude Yalçınkaya'ya "Buralar alev aldı" yorumları yağdı.

Gündüz denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim daha sonra ise gece barlarda vakit geçirdi.

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude "Gece kulüplerini severim" demeyi de ihmal etmedi.