MasterChef kim elendi 27 Eylül 2020! MasterChef'e hangi yarışmacı katıldı ?

Masterchef Türkiye'nin 66. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 28 Eylül Pazartesi günü ekrana gelecek MasterChef 2020 yeni bölümde yarışmacılar, yedinci haftanın kaptanlığı için yarışacak. Bu hafta, yedeklerden MasterChef'e son katılan isim ise Didem Devay oldu. On altı yarışmacı arasında kıyasıya bir rekabet TV8 ekranlarına yansıyacak. Kaptanlık oyununda yapılacak yemek ise lahmacun. MasterChef Türkiye 2020'de yeni haftanın kaptanlık oyununu kim kazanacak? Mavi takım kaptanı kim olacak ve Kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçecek? Haftanın takımları kimlerden oluşacak? Kaptanların düellosunda kazanan kim olacak, avantajı hangi takım kazanacak? Heyecan dolu, lezzet dolu, yüksek rekabetin olacağı MasterChef Türkiye yeni bölümü, bu akşam saat 20.00 itibariyle TV8 ekranlarında...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef eleme gecesinde final oyununa kalanlar Esra, Barbaros ve Celal oldu. Bu turda yarışmacılardan istenen yemek ise Mehmet şefin imza yemeği olan Mastik Sponge idi. 45 dakika süre verilen bu turun en iyi tabağını çıkaran isim Esra oldu. Geriye kalan iki isim arasında MasterChef Türkiye’ye veda eden Celal Sarıgül oldu.

MASTERCHEF CELAL SARIGÜL KİMDİR?

MasterChef Celal, 1994 yılında Antalya’da doğdu. Celal Sarıgül, 17 yıldır ailesi ile birlikte Kıbrıs’ta yaşamaktadır. Kıbrıs'ta Mutfak Sanatları okuyan Celal Sarıgül, yarışmaya da Kıbrıs'tan katılıyor. Oteller ve restoranlarda altı senedir aşçılık yaptığını söyledi. MasterChef'in hayali olduğunu ve buraya kalıcı olmak için geldiğini de söyledi.

MasterChef yarışmasının iddialı isimlerinden birisi olan Celal Sarıgül, 'MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.' Sözleriyle yarışmanın ilk günlerinde iddiasını ortaya koymuştu.

MASTERCHEF YARIŞMACISI DİDEM DEVAY KİMDİR?

Didem Devay, 26 yaşında. İnşaat mühendisi. 2 yıl boyunca şantiye şefliği yaptığını söyleyen Didem Devay, MasterChef’e mutfak şefliği yapmak için geldiğini söyledi. Yarışmaya gelmesine kardeşinin vesile olduğunu belirtti.

Didem Devay, ilk turda taze sebzeli levrek sarması hazırlamıştı. Hazırladığı bu yemek için Danilo şef ve Mehmet şeften evet oyu almış ve böylece MasterChef Türkiye’de üst tura çıkmıştı.

Didem Devay, MasterChef üçlü düello turunda Hazal Taşbek ve Mert Aslan ile karşılaştı. Fransız mutfağının meşhur tatlılarından Tarte Tatin yapılması istendi. Verilen 40 dakika süre sonunda şeflerin tadımı sonrasında kazanan yarışmacı oybirlirliği ile açıklandı. Didem Devay, rakiplerine göre daha iyi bir tabak sunarak MasterChef Türkiye’de final turuna çıkmayı başardı.