Masterchef jürisi Gordon Ramsay’nin kızından cinsel saldırı itirafı: 18 yaşındayken...

Masterchef programında bir süre jüri üyeliği yapan dünyaca ünlü şefin, kızı yıllar sonra yaşadığı iğrenç olayı itiraf etti.

Hollywood’da ortaya çıkan ‘metoo’ hareketi ve ünlü isimlerin yaşadıkları fiziksel ve psikolojik şiddet ile tacizi anlatması, aynı süreçlerden geçen pek çok kişinin sessiz kalmamasını sağlıyor.

Dünyaca ünlü İngiliz şef ve bir zamanlar Masterchef jürisi Gordon Ramsay’nin 21 yaşındaki kızı Holly katıldı

Bir podcast programına katılan Holly Ramsay, 18 yaşındayken iki kez cinsel saldırıya uğradığını ilk kez anlattı.

Bu saldırıların ardından travma sonrası stres bozukluğuyla (PTSD) mücadele ettiğini belirten Ramsay, üç ay boyunca bir klinikte tedavi gördüğünü söyledi.

Başına gelenlerden sonra üniversite eğitimine başladığını ifade eden Ramsay, “Moda tasarımı üzerine eğitim alıyordum. Çok sevmiştim. İlk yılın ikinci döneminde PTSD’yle mücadele etmeye başladım." dedi.

"Dersleri kaçırıyordum" diyen Ramsay "Sürekli dışarı çıkıyordum. Çok fazla bocalıyordum. PTSD, 18 yaşında yaşadığım saldırıların bir sonucu." ifadelerini kullandı.

Travma sürecini Ramsay "Yaşadıklarımı bir yıl boyunca kimseye anlatamadım. Zihnimin içine gömdüm" diyerek anlattı.

Bir süre sonra okulu bırakmak zorunda kaldığını belirten Ramsay, “Marylebone’s Nightingale Hastanesi’nde PTSD, anksiyete ve depresyon teşhisi koydular." dedi.

Terapi sürecini Ramsay "O zamandan beri haftada üç gün terapiye gidiyorum. Bu duruma karşı sesimi yükselterek iyi şeylerin olması için çabalıyorum” sözleriyle anlattı.

Ramsay, anne ve babası başta olmak üzere ailesinin bu süreçte en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

Ramsay, Condé Nast Moda ve Tasarım Koleji’nde eğitim hayatına da yeniden başladı.