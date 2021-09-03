Masterchef'i apar topar terk eden Danilo Şef'in ayrılma sebebi belli oldu!

MasterChef yarışmasında dün akşam herkesi merakta bırakan bir an yaşandı. Dokunulmazlık oyununun bitiminde yarışmacıların tabaklarını tadım yapan şefler yarışmanın kazanını seçmek için yemekleri değerlendiriyorlardı. Danilo Şef'in yemek tadımı yapmasının hemen ardından ekipten bir kişinin yanına gelerek bir haber verdiği dikkat çekmişti. Yayın esnasında kameralara yansıyan bu durumun ardından Danilo Şef apar topar yayından ayrıldı. Mehmet Şef'in de yaşanan durumun hemen ardından yaptığı açıklama dikkat çekti. Mehmet Şef: 'Danilo Şef çok çok özel bir durum nedeniyle aramızdan ayrıldı' diyerek hem izleyicilere hem de yarışmacılara bilgi verdi.

MasterChef'te yaşanan bu durumun ardından alınan bilgilere göre Danilo Şef'e gelen haber annesinin rahatsızlandığı yönündeydi. Danilo Şef'in annesinin ani bilinç kaybı yaşamasından dolayı çevresindekilerin panik olduğu ve şefe durumu hemen bildirdikleri gelen ilk bilgiler arasında. Yaşanan bu durumun ardından edinilen bilgilere göre Danilo Şef'in annesinin durumu şu anda iyi.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında da Danilo Şef'in tekrar yarışmaya döndüğü görülürken bir başka tahlisiz olay yaşadığı ekranlara yansıdı. Danilo Şef'in, Mehmet Şef'ten rica ederek 'sağlıkçı çağırır mısın' dediği görülüyor. İleri ki sahnelerden anlaşıldığı kadarı ile Danilo Şef'in sırtına yağ sıçrıyor.