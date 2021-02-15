MasterChef Barbaros ne demek istedi?

TV8'in fenomen haline gelen yarışma programı MasterChef'te öne çıkan yarışmacılardan olan Barbaros Yoloğlu, Instagram hesabı üzerinden itiraflarda bulundu.

"ÇEKTİĞİMİZ ACI ONUN İÇİNDİ"

14 Şubat Sevgililer Günü'nde dikkat çeken bir paylaşıma imza atan Yoloğlu, cinsel yönelimi hakkında açıklamalarda bulundu. Yoloğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu zamana kadar yakından uzaktan herkes nasıl davranmam gerektiğini nasıl düşünmem gerektiğini hatta nasıl sevmem gerektiğini öğretmişti bende öğrendiğimi zannetmişim. Ama öyle bir şey oluyor ki bildiğim tüm doğrularla yanlışlarım birbirinin içinde denize düşen kar tanesi gibi eriyip kayboldu.

Aşk için tek renk verdiler çektiğimiz ve çektirdiğimiz tüm acılar o renk içindi. Benim aşkım rengarenk ve belki bir gün tüm renklerimizi elimizden aldığınızı düşünebilirsiniz bizi fabrika bacalarından çıkan duman renginin içinde mahkum edip zehirlediğinizi düşünebilirsiniz ama her yağan yağmurun ve esen fırtınanın ardından doğuracağımız güneşte gökyüzünü gökkuşağı ile boyayacağız.”