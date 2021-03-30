MasterChef Ayyüce Kamit imaj değiştirdi

'MasterChef Türkiye 2020'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ayyüce Kamit, elendikten sonra yaptığı açıklama ile jüri üyelerini de gözyaşlarına boğmuştu.

"CAMI OLMAYAN EVDE BİR YIL"

Ayyüce, "Bu iş için çok emek verdim. Tek başıma İstanbul’a geldim, camı olmayan evde bir yıl yaşadım. Her yere iş başvurusu yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

Kamit, "Hayatta istediğimi koparan bir insanım her ne kadar öyle gözükmesem de. Her şey için çok teşekkürler" diyerek, sevilen yarışmaya veda etmişti.

AYYÜCE'NİN SON HALİ

'MasterChef 2020' sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ayyüce Kamit, 140 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından son halini yayınladı.

Saç rengini değiştiren MasterChef Kamit, takipçilerine "Siz nasıl buldunuz?" sorusunu yöneltti. Ayyüce'nin paylaşımına 16 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

"CEBİMDE HİÇ PARA YOKTU"

"Bir sene boyunca penceresiz evde yaşadım" sözleriyle tüm Türkiye’yi ağlatan Ayyüce, Uğur Kardaş'ın Youtube'da yayınlanan programında o günleri anlatmıştı.

"Sakarya’dan İstanbul’a geldiğimde belirli bir bütçem yoktu, hatta cebimde hiç para yoktu. Aşçı olmayı kafayı koymuştum. İnsanlar ‘paran yok, nasıl özel okulda ders aldın?’ diye soruyorlar. Babam benim için kredi çekti. Babama ‘hayatım boyunca sen benim arkamda olmayabilirsin, ama benim bu yolda yürümem gerek’ dedim. Sonra okulun ayarladığı bir yerde staja başladım. Stajdayken iş teklifi aldım. Bin 700 TL ücretle işe başladım. Piyasada yeni olduğum için kabul ettim. İstanbul’da kalıp bu sektörde olmak istiyordum..."

"Kısa süre üniversite öğrencileriyle yurtta kaldım. Dört kişilik bir odadaydık, beni sevemediler. Üçü aynı okuldaydı, beni rahatsız ettiler sürekli. Bu şekilde devam etmeyeceğini düşünüp eve çıkmaya karar verdim. İlk evime Şişli’de çıktım, bir apartmanın dibiydi. Sonradan yapılan bir yerdi. Bir oda, bir tuvalet, bir de yatak vardı. Küçük bir ocağım vardı. Evin en tepesinde küçük bir cam vardı, o da dışarı değil apartmana bakıyordu. Sürekli karanlıktı, güneş yoktu..."

"O zor günler beni güçlendirdi. Güneşe her çıktığımda bana bir umut oldu. Beni bu noktaya getiren şey o camı olmayan evdi. O evde yaşayamayıp, Sakarya’ya da dönebilirdim ama dönmedim. Ayda cebime sadece 250 TL kalıyordu. Bir sene bu şekilde yaşadım."

Kaynak: milliyet.com.tr