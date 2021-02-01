Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı yeni bölüm fragmanı...

Senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı dizisi, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Maraşlı oyuncuları, konusu nedir? Maraşlı hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor?

MARAŞLI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Uzun süredir çekimleri devam eden Maraşlı dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ilk tanıtımı sonrası dikkat çekmeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin ilk bölümü 11 Ocak 2021 günü ekranlara geldi.

MARAŞLI KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranlara yeni yılla birlikte gelen dizi ATV'de yayınlanıyor.

Diziye adını veren Maraşlı karakterini Burak Deniz canlandırıyor.

MARAŞLI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı, Pazartesi günü ekranlara geliyor.

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Burak Deniz, Maraşlı

Alina Boz, Mahur

Kerem Atabeyoğlu

Rojda Demirer

Neslihan Acar

Cemil Büyükdöğerli

Ahmet Varlı

Melis İşiten

Abdül Süsler

MARAŞLI SON BÖLÜM ÖZETİ

Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır. Mahur delirecek gibi olur. Maraşlı, Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emindir. Mahur, Maraşlı'ya inanacak mı? Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı haklı mıdır? Gerçekten ailesinden biri Mahur'un ölmesini mi istemektedir? Maraşlı ise bu gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyler. Mahur, Maraşlı'yı dinleyecek mi? Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılır. Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlarlar. Hayatı hala tehlikede olan Mahur için Savaş yeni bir anlaşma yapmak ister. Mahur ve ailesi Savaş'ın anlaşma isteğini kabul edecek mi? Maraşlı, hayatı tehlikede olan Mahur'u korumak için onu ıssız bir dağ evine getirir. Bu durum Türel ailesinde panik yaratır. Maraşlı, Mahur'u ailesinden bile koruması gerektiğini düşünmektedir. Dağ evinin ziyaretçisi kim olacaktır?

MARAŞLI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

İlk bölümü ile dikkat çekmeyi başaran dizi Maraşlı, her Pazartesi, saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Maraşlı 1 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da 4. bölümü ile ekrana gelecek.

MARAŞLI OYUNCULARI

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.

MARAŞLI 4. BÖLÜM ÖN İZLEME İZLE