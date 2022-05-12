Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile coştu

Manisa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri Oğuzhan Koç konseri ile başladı. Ünlü pop şarkıcısı Oğuzhan Koç’u dinlemek için Manisalılar konser alanını doldurdu.

Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Manisalılara unutulmaz bir konser yaşattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Manisa Valiliği, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Yunusemre ilçesindeki Kent Park’ta organize edilen konsere Manisalılar yoğun ilgi gösterdi. Manisalılar, ünlü pop sanatçısı Oğuzhan Koç’un sevilen şarkılarını hep bir ağızdan coşkuyla seslendirdi. Konser sonunda Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Güler Tuğan tarafından Oğuzhan Koç’a çiçek ve hediye takdim edildi. Oğuzhan Koç, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçenlere ve Manisalılara teşekkür etti.