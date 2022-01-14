maNga’NIN ANTROPOSEN TURNESİ BUGÜN BAŞLIYOR!

TURNEYİ ‘’AN EPIC SYMPHONY’’ İLE TAMAMLAYACAKLAR!

‘’ANTROPOSEN’’ HEYECANI ANADOLU’NUN DÖRT BİR YANINDA!

Türkçe alternatif rock müziğinin MTV ödüllü öncü grubu maNga, yeni albümleri Antroposen kapsamında 14 Ocak Cuma günü itibariyle Türkiye turnesine çıkıyor.

Ocak ayı içinde gerçekleşecek olan turnenin tarihlerini sosyal medya hesaplarından duyuran maNga, yeni albümlerinin heyecanını Anadolu’nun dört bir yanına taşıyacak.

Malatya, Sivas, Kayseri, Mersin, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır’a yeni albümleri Antroposen’in heyecanını taşıyacak olan maNga, turnesini Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ana salonunda gerçekleştireceği An Epic Symphony konseriyle tamamlayacak.

maNgamusic çatısı altında yayınlanan ilk bağımsız albüm özelliği taşıyan Antroposen’in yanı sıra konserlerinde unutulmaz şarkılarına da yer verecek olan maNga, olağanüstü performanslar ile müzikseverlere çok heyecanlı anlar yaşatacak.

maNga’nın konser takvimi şöyle;

14 Ocak Mövenpick Hotel Malatya

15 Ocak The Green Park Sivas Hotel Sivas

16 Ocak Kadir Has Kültür Merkezi Kayseri

19 Ocak Yenişehir Kültür Merkezi Mersin

20 Ocak 01 PGM Adana

21 Ocak Kalender Plaza Gaziantep

22 Ocak Diyarbakır Kongre Merkezi Diyarbakır

30 Ocak CSO ADA An Epic Symphony Ankara