maNga’NIN ANTROPOSEN TURNESİ BUGÜN BAŞLIYOR! TURNEYİ ‘’AN EPIC SYMPHONY’’ İLE TAMAMLAYACAKLAR!
Türkçe alternatif rock müziğinin MTV ödüllü öncü grubu maNga, yeni albümleri Antroposen kapsamında 14 Ocak Cuma günü itibariyle Türkiye turnesine çıkıyor.
maNga’NIN ANTROPOSEN TURNESİ BUGÜN BAŞLIYOR!
TURNEYİ ‘’AN EPIC SYMPHONY’’ İLE TAMAMLAYACAKLAR!
‘’ANTROPOSEN’’ HEYECANI ANADOLU’NUN DÖRT BİR YANINDA!
Türkçe alternatif rock müziğinin MTV ödüllü öncü grubu maNga, yeni albümleri Antroposen kapsamında 14 Ocak Cuma günü itibariyle Türkiye turnesine çıkıyor.
Ocak ayı içinde gerçekleşecek olan turnenin tarihlerini sosyal medya hesaplarından duyuran maNga, yeni albümlerinin heyecanını Anadolu’nun dört bir yanına taşıyacak.
Malatya, Sivas, Kayseri, Mersin, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır’a yeni albümleri Antroposen’in heyecanını taşıyacak olan maNga, turnesini Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ana salonunda gerçekleştireceği An Epic Symphony konseriyle tamamlayacak.
maNgamusic çatısı altında yayınlanan ilk bağımsız albüm özelliği taşıyan Antroposen’in yanı sıra konserlerinde unutulmaz şarkılarına da yer verecek olan maNga, olağanüstü performanslar ile müzikseverlere çok heyecanlı anlar yaşatacak.
maNga’nın konser takvimi şöyle;
14 Ocak Mövenpick Hotel Malatya
15 Ocak The Green Park Sivas Hotel Sivas
16 Ocak Kadir Has Kültür Merkezi Kayseri
19 Ocak Yenişehir Kültür Merkezi Mersin
20 Ocak 01 PGM Adana
21 Ocak Kalender Plaza Gaziantep
22 Ocak Diyarbakır Kongre Merkezi Diyarbakır
30 Ocak CSO ADA An Epic Symphony Ankara