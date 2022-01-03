Mahsun Kırmızıgül yılbaşı gecesi reytinglerde sınıfta kaldı!

Hükümetin karşısında yer alarak muhalefetin sanatçıları arasına girme çabasında olan Mahsun Kırmızıgül, servet harcadığı filmlerde de başarıyı yakalayamayınca 16 yıl sonra müziğe geri dönme kararı aldı.

REYTİNGLERDE İSTENİLMEN SONUÇLARI ALAMADI

Mahsun Kırmızıgül, Hoş Geldin albümünün parçalarını 31 Aralık gecesi sahnede seslendirmek üzere Show TV ile anlaştı. Ancak halk arasında popülaritesi düşen Kırmızıgül'ün programı, istenilen ilgiyi görmedi.

5 MİLYON LİRAYA ANLAŞMIŞTI

Kanal ile 5 milyon liraya anlaşan Mahsun Kırmızıgül'ün yılbaşı gecesi şarkılarını ilk kez seslendirmek üzere çıktığı televizyon kanalının reytinglerinin 2 bandı oranında olduğu belirlendi.

HAVA DURUMU BİLE DAHA ÇOK İZLENDİ

31 Aralık gecesinin verilerine göre Mahsun Kırmızıgül'le Yılbaşı Özel Konseri, hava durumundan az izlendi.

Hatırlanacağı üzere Mahsun Kırmızıgül son hüsranını gişede yaşamıştı.14 milyon liralık bütçeyle çektiği filmden sadece 4 milyon liralık gelir elde etmişti.

Mahsun Kırmızıgül kimdir gerçek adı nedir?

Abdullah Bazencir ya da sahne adıyla Mahsun Kırmızıgül 26 Mart 1969 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Zaza asıllı Türk şarkıcı, besteci, oyuncu, yönetmen ve senarist.

Mahsun Kırmızıgül, 26 Mart 1969 tarihinde 22 çocuklu Zaza kökenli bir ailenin bireyi olarak Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Faika, babasının adı ise Çerkez'dir. Mahsun Kırmızıgül doğduktan sonra babası imam nikâhlı annesini ve kardeşlerini bırakıp Bingöl'e gitti.

Kırmızıgül, ilkokul çağına geldiğinde aile Diyarbakır'a göç etti. İlk ve orta okulları Diyarbakır'da bitirdi. Babası gittikten sonra eve bakan abisinin iş kazasında ölümünden sonra annesi bir kiremit ocağında çalışmaya başlamış, Kırmızıgül de ailenin geçimini sağlayabilmesi için çiğ köftecide çalışmış ve çaycılık yapmıştır.

1981 yılında müzik çalışmalarına başlayan şarkıcı amatör olarak altı albüm yaptı. Prestij Müzik, Mahsun Kırmızıgül ile birlikte %600'lere varan büyük bir atılım göstererek 5 yıl içinde müzik sektöründe büyük başarı elde etti. Özcan Deniz Yalan mı; Haluk Levent Bir Gece Vakti; Seda Sayan Ah Geceler; Ayhan Aşan Sen de mi; Ertuğrul Polat Gittiğin O Gün; Gülşen Yiğidim gibi çalışmaların, besteleri ve müzik yönetmenliğinde çalıştı. Şirketin birçok sanatçısına da müzikal anlamda bestelerini verdi

1994 yılında yayınladığı albümü "12'den Vuracağım"dan "Bebeğim Benim" şarkısı ile pop şarkıların yayınlandığı pek çok televizyon müzik listelerinde bir Arabesk / Fantezi şarkısı olarak yüksek başarı yakaladı. 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde Arabesk En İyi Erkek kategorisinde aday gösterildi. "12'den Vuracağım" albümü "Bebeğim / Kardeşlik Türküsü" adıyla da bilinmektedir.

1998 Mayıs'ta çıkardığı Yıkılmadım adlı albümü ile o zamanlar müzikal anlamda imzasını atan Mahsun Kırmızıgül, bu albümü için toplam üç video klip çekti. Bu albüm şimdiye kadar 2.500.000 adet sattı, 1998 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde halkın verdiği oylarla üç ayrı dalda ödül aldı. "Fantezi Müzik" dalında "Yılın Sanatçısı" seçilirken, "Yıkılmadım" adlı parçası da "Yılın Şarkısı" seçildi. 1998'in en çok satan albümü ise 2.500.000 satış ile Yıkılmadım adlı albümü idi. Sanatçı ayrıca aynı yıl içinde "Türk Halk Müziği" dalında Altın Kelebek ödülünü alarak "Yılın Sanatçısı" seçildi. Magazin Gazetecileri Derneğinin geleneksel ödülünde ise yine "Yılın Sanatçısı" seçildi.

Mahsun Kırmızıgül'ün ortağı ve aynı zamanda sanatçısı olduğu Prestij Müzik etiketi ile çıkan albümleri için çekilip gösterime giren klipler ise, "Alem Buysa Kral Sensin", "Bebeğim, Allah'ını Seveyim", "Ağlama Sen", "Maço Erkek", "Ben de Sizdenim", "Kardeşlik Türküsü", "İnsan Hakları", "Sevdalıyım", "Bu Sevda Bitmez", "Taşra Delikanlısı", "Kızlar", "Hemşerim", "Belalım", "Her Şeyim Sensin", "Yıkılmadım", "Yoruldum", "Kardeşe Ağıt", "Kahpe Felek", "Göçmen Kızı", "Garip". 1 Müzik etiketi ile; "Vefasız", "Sarı Sarı", "Daye", "Düş de Gör-Nemrud'un Kızı", "Saygımdan", "Hayat Ne Garip", "Ay Aman", "Bizden Değildir", "Azar Azar", "Dinle", "Gül Senin Tenin".