Mahkeme Hadise'nin isteğini reddetti

Şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile olan 11 yıllık evliliğini bitirmek için Bodrum Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

"KOCAM BENİ ALDATIYOR"

Gündeş, mahkemeye sunduğu dilekçesinde Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu söylemişti.

Boşanma dilekçesindeki bu iddiadan sonra ise ünlü sanatçı Hadise'nin, o kadınlardan biri olduğu iddiası ortaya atılmış ve bu iddia bazı basın-yayın organlarında yer almıştı.

HADİSE'NİN TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Hadise, hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ünlü şarkıcı çıkan haberlerin yalan olduğunu, bu nedenle erişime engellenmesini talep ederken hakimlik ise haberlerin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu değerlendirerek talebi reddetti.

(Ensonhaber)