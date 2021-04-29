Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!

Louis Vuitton 2021 Sonbahar/Kış koleksiyonuna ait, havacılıktan ilham alan erkek çantası Virgil Abloh tarafından tasarlandı ve 39 bin dolara (yaklaşık 321 bin TL) satılıyor.



Kahverengi çanta Louis Vuitton'un imzası olan monogram desenle kaplı ve uçak şekli oluşturan bir kuyruğa, burna, kanatlara ve motorlara sahip.





The Independent'ın haberine göre, Fransız moda evi Louis Vuitton lüks deri çantalarıyla tanınıyor fakat uçak şeklindeki bir tasarımın kullanışlı olmaması ve fiyat etiketi sosyal medyada tartışma yarattı.



Bir sosyal medya kullanıcısı "Gerçek bir uçağı daha ucuza satın alabilirsiniz" diye yazdı ve kanıt olarak 32 bin 300 dolara (yaklaşık 266 bin TL) satılan küçük bir uçağın ilanını paylaştı.



Bir diğeri "39 bin dolarlık çanta uçabiliyorsa iyi olur" ifadelerini kullandı.



Sosyal medyadan beklendiği gibi, çanta birçok uçak şakasına konu oldu. Bir kullanıcı "Dudak nemlendiricim nerede? Kokpiti kontrol ettin mi?" diye yazdı.





Başka biriyse "Görünüşe göre çanta fiyatları bu yıl gerçekten de ‘yükselişe geçti’.." diyerek şaka yaptı.



Abloh 2018'den beri Louis Vuitton erkek giyimin sanat yöneticisi ve aynı zamanda kendi moda evi Off-White'ın CEO'su.



Abloh’un tasarımları daha önce de dikkat çekmişti.



Tasarımcı bu ay Instagram hesabında havuç şeklindeki bir Louis Vuitton çantanın görüldüğü kısa bir video paylaşmış ve video 1 miyon 400 binden fazla görüntülenme almıştı.



Görünüşe göre çanta, markanın klasik monogram desenine sahip turuncu deriden yapılmıştı. Ayrıca bir havucun tepesine benzemesi için üstten çıkan yeşil kumaş şeritleri vardı.





Bir kullanıcı "Bu adama fon vermeyi derhal bırakın" diye yazmıştı.



Bir diğeriyse "Birinin bu çanta hakkında bir kitap yazması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.