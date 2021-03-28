Listenin başında Prens William var! İşte dünyanın en seksi keller listesi...

Bir araştırma şirketi, dünyanın en seksi erkeğini bulmak için çalışma başlattı. Şirket, arama motorlarında kel ünlülerin yanına “seksi, çekici, yakışıklı” gibi kelimelerin en çok yazıldığı erkeklerden bir sonuca vardı.

Araştırmanın sonucuna göre, Prens William dünyanın en seksi erkeği seçildi. 2. olarak Mike Tyson ve 3. olarak da Jason Statham seçildi.