Leyla İle Mecnun'un setinde kriz çıktı!

10 yıl sonra Exxen için yeniden çekilen Leyla İle Mecnun'da Erdal Bakkal ile İskender karakterlerine hayat veren Cengiz Bozkurt ile Ahmet Mümtaz Taylan'ın neden beraber sahnesinin olmadığı merak konusu olmuş ve iki oyuncunun 9 yıldır küs olduğu ortaya çıkmıştı. Cengiz Bozkurt'un Taylan'ın set çalışanlarına yönelik yaptığı mobbinglere isyan ettiği ve Taylan'la karşılıklı sahne çekmeme şartıyla dizinin dijitalde yayınlanacak yeni bölümlerinde oynamayı kabul ettiği öğrenildi.

Ağlama noktasına getirene kadar azarladı

Öte yandan Exxen için çekimlerine yıllar sonra başlanılan dizide de Ahmet Mümtaz Taylan’ın huysuzluklarına devam ettiği, yardımcı yönetmen Çağatay’ın yüzüne telefon fırlattığı ve kendisini sete götürürken yolu biraz uzatan prodüksiyon görevlisini de ağlama noktasına getirene kadar azarladığı iddia edildi.

Set çalışanları mikrofonunun açık kalması yüzünden her şeyi diledi

Setten edindiğim bilgiye göre çalışanın işi bırakmak istemesinin ardından yönetmen Onur Ünlü Taylan’a çok sinirlendi ve yürütücü yapımcısı İsmail İçen, Taylan’ı karavana konuşmaya davet etti. İçen, kimsenin setten kovulmayacağını ve Taylan yüzünden iş bırakmayacağını, gidecek bir insan varsa onun da kendisi olduğunu açık bir şekilde Ahmet Mümtaz Taylan’a iletti. Karavandaki bu konuşmanın Taylan’ın mikrofonunun açık kalması yüzünden birçok set çalışanının kulaklıklardan da dinlendi.

Ali Atay ve Serkan Keskin’in de yaşanan bu durumlardan dolayı rahatsızlıklarını dile getirmesi üzerine durum Exxen yönetimine iletildi. Exxen yönetiminin "Leyla ile Mecnun"u seyirciye tam kadro diye lanse ettikleri için Taylan'ın ayrılığının seyirciyi olumsuz etkileyeceğini belirterek teklifi kabul etmediği konuşuluyor.