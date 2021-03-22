Leyla ile Mecnun dizisi ekranlara geri dönüyor!

Acun Ilıcalı Sihirli Annem'den sonra şimdi Leyla ile Mecnun dizisinin yayın haklarını aldı. 2011-2013 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan, yönetmen koltuğunda Onur Ünlü, Eyüp Boz ve Murat Onbul'un oturduğu Leyla ile Mecnun dizisi yayınlandığı dönemin en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başarmıştı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yayın hakları Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Leyla ile Mecnun dizisi ocak ayında piyasaya çıkarılan dijital içerik platformu Exxen'de yayınlanacak. Sihirli Annem dizisinden sonra yeniden çekilecek 2. dizi olan Leyla ile Mecnun'un yönetmenliğini yine Onur Ünlü yapacak.

ESKİ KADRO OLACAK MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde Ali Atay, Ezgi Asaroğlu, Melis Birkan, Müge Boz, Zeynep Çamcı, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Köksal Engür ve Ege Tanman gibi isimler yer alıyordu. Yaz aylarında başlaması planlanan dizinin ekibiyle görüşmeler başladı. Dizinin Exxen'de yayınlanacak versiyonunda hangi oyuncuların oynayacağı henüz bilinmiyor.