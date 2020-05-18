Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
99768
ALTIN
389.809
DOLAR
6.8657
STERLİN
8.3221
EURO
7.4307

Larissa Gacemer: Çocuğum olmuyor, Burak beni böyle kabul etti

Eski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinin yönelttiği, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına tepki gösterdi.

Larissa Gacemer: Çocuğum olmuyor, Burak beni böyle kabul etti

Eski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinin yönelttiği, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına tepki gösterdi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:35
2010 Okunma
Larissa Gacemer: Çocuğum olmuyor, Burak beni böyle kabul etti

Gacemer, “Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış” diyerek isyan etti

Türkiye’de bir moda çekimi sırasında tanıştığı eski basketbolcu Burak Gacemer ile 2011 yılında evlenen Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen, “Neden çocuk yapmıyorsunuz?” sorularına paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

Videosuna; “Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Ama hem benim için, hem de bu durumları yaşayanlar için yeter” notunu düşen Gacemer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. ma hem benim için hem de bu durumları yaşayanlar için yeter. ‘Neden çocuk yapmıyorsunuz?’, Neden çocuk yok?’ gibi sorular soruyorsunuz. Ben de doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak’la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış. “

Son Güncelleme: 18.05.2020 09:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor’dan elenen yarışmacılar Türkiye’ye döndü!
Survivor’dan elenen yarışmacılar Türkiye’ye döndü!
Tülin Şahin'den dijital defile
Tülin Şahin'den dijital defile
ÖZEL YAZIŞMALARI İFŞA OLDU
ÖZEL YAZIŞMALARI İFŞA OLDU
Pucca'dan Ece Erken'e: Hayatımda gördüğüm en boş insansın!
Pucca'dan Ece Erken'e: Hayatımda gördüğüm en boş insansın!
Bülent Ersoy’un annesi hayatını kaybetti
Bülent Ersoy’un annesi hayatını kaybetti

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim