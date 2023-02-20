LAJİVERT’in Yeni Marka Yüzü, Bilal Yiğit Koçak Oldu…

Bilal Yiğit Koçak; “Odam, benim kendim olduğum yerse; LAJİVERT de benim tarzımı en iyi yansıtan marka!”

renkli ve farklı konseptlerdeki bebek, çocuk ve genç odası tasarımları ile öne çıkan LAJİVERT mobilya markası, yeni iletişim kampanyasında rol alacak marka yüzünü belirledi ve başarılı oyuncu Bilal Yiğit Koçak ile bir araya geldi. LAJİVERT’in yeni iletişimi için kamera karşısına geçen Koçak; “Herkes gibi benim için de odam çok önemli. Kendim gibi hissedeceğim bir yer varsa orası da kendi odam olmalı. LAJİVERT markasının, benim bu beklentimi ve tarzımı yansıtan en iyi marka olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden LAJİVERT’in marka yüzü olmak bana ayrı bir keyif verdi. Çünkü gerçekten birbirimizle harika uyum sağladığımızı hissediyorum.” dedi.

Gençliğin trendi LAJİVERT mobilyada, herkes tarzına uygun bir bebek, çocuk ya da genç odası takımı bulabiliyor. Takımları tamamlayan her bir parça, tüm kız ve erkeklerin zevklerine seslenmek üzere özenle tasarlanıyor. Ülke genelinde bini aşkın satış noktasında kullanıcılarla buluşan LAJİVERT mobilya ürünleri, konfor ve sağlamlık kadar sağlığınız da düşünülerek üretiliyor. Yine ürünler; çocuklar, gençler ve ebeveynlerin beklentilerini karşılamak adına uzman bir ar-ge ve tasarım ekibi tarafından geliştiriliyor. Böylece herkesin hayal dünyasını yansıtan modeller, üstün kalite ve konforla bir araya geliyor.