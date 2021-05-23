Lady Gaga'dan tecavüz itirafı!

19 yaşındayken başından geçen korkunç olayı anlatan Lady Gaga, magazin gündemine bomba gibi düştü. Yapımcı tarafından istismara uğrayan Gaga, konuyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.



"The Me You Can't See" (Göremediğin Ben) adlı programa konuk olan Gaga, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lady Gaga, şunları söyledi: '19 yaşındaydım ve sektörün içindeydim. Bir yapımcı bana 'Kıyafetlerini çıkar' dedi. 'Hayır' dedim ve gittim. Onlar bana, tüm müzik kayıtlarımı yakacaklarını söylediler ve durmadılar. Bana sormayı bırakmadı ve ben dondum kaldım. Hatırlayamıyorum.



MeToo hareketini anlıyorum. İnsanların anlatarak rahatladığını anlıyorum ama ben öyle değilim. Ben bu insanla asla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Sistem çok istismarcı ve tehlikeli.



Kendi vücudumu hissedemiyordum. Önce tam anlamıyla acı hissettim, sonra uyuştum. Sonra haftalarca hasta oldum. Anladım ki yaşadığım acı, o kişinin beni kustuğum ve hasta olduğum için hamile bir şekilde ailemin evinin yolundaki bir köşede bıraktığı acıyla aynıydı. Aylarca o stüdyonun içinde kilitli bir şekilde istismara uğramıştım.'